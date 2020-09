Governo: Conte, 'ora non c'è più contratto ma programma condiviso' (Di sabato 5 settembre 2020) Roma, 5 set. (Adnkronos) - Con il Governo attuale, rispetto al Conte I, "non c'è più un contratto stipulato tra forze diverse per cerca di accogliere istanze differenti, ma un programma che sento molto mio, alla cui stesura ho collaborato direttamente". Lo afferma il premier Giuseppe Conte, alla festa del Fatto quotidiano. Leggi su iltempo

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Il Conte bis compie un anno ed è al collasso. Il presidente Mattarella, che un anno fa f… - matteosalvinimi : #Salvini: Penso che questa immigrazione sia voluta dall'attuale governo, che Conte abbia dato la disponibilità dei… - renatobrunetta : Abbiamo una grande occasione per difendere la democrazia parlamentare, per collocare tutto il centrodestra contro i… - repubblica : Governo, Conte su Draghi: 'Volevo candidarlo alla guida della Commissione ma rifiutò. Non tiratelo per la giacchett… - fvitale : RT @marioadinolfi: Il governo Conte 2 oggi compie un anno. Il giudizio sul Conte 1 era pessimo. Il Conte 2 è il peggior governo dal 1946. A… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Conte Governo, Conte su Draghi: "Volevo candidarlo alla guida della Commissione ma rifiutò. Non tiratelo per la giacchetta" la Repubblica Record di contagi e tamponi. Svelati i verbali del governo: “No mascherine al lavoro”

ROMA. Brutta impennata dei contagi da coronavirus, mentre dai 95 verbali del Comitato tecnico scientifico emerge «il divieto di divulgare i numeri alla stampa» e l’indicazione «ai lavoratori di non in ...

Regionali: Conte, 'governo andrà avanti, lavoriamo per ricostruzione'

Roma, 5 set. (Adnkronos) - "E' chiaro che le forze di maggioranza le vedo in difficoltà in questa competizione elettorale. Il centrodestra si presenta unito, riesce a farsi trovare puntuali agli appun ...

ROMA. Brutta impennata dei contagi da coronavirus, mentre dai 95 verbali del Comitato tecnico scientifico emerge «il divieto di divulgare i numeri alla stampa» e l’indicazione «ai lavoratori di non in ...Roma, 5 set. (Adnkronos) - "E' chiaro che le forze di maggioranza le vedo in difficoltà in questa competizione elettorale. Il centrodestra si presenta unito, riesce a farsi trovare puntuali agli appun ...