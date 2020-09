Elmas vince con la Macedonia (procurando due rigori per i due gol decisivi) (Di sabato 5 settembre 2020) Elmas ha vinto con la Macedonia contro l’Armenia per 2-1 nella sfida valida per l’Uefa Nations League. ‘ stato il macedone a procurare i due rigori dai quali sono nati i due gol che hanno poi deciso l’incontro, segnati da Alioski e Nestoronski. Il centrocampista del Napoli ha disputato l’intero match. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

