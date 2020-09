Dubrovnik e il suo isolamento dal resto della Croazia: il ponte del Sabbioncello è sempre più una realtà (Di sabato 5 settembre 2020) Dubrovnik è sicuramente una delle più belle città della Croazia. I turisti che la visitano ogni anno sono numerosi. Raggiungerla, però, non è sempre semplice, visto che è separata dal resto del paese da una lingua di terra appartenente alla Bosnia ed Erzegovina. Entro due anni, per la città, ci sarà un’importante svolta: si prevede che il 2022 sarà finito il grande ponte di Sabbioncello, ovvero la prima grande infrastruttura costruita dalla Cina con i fondi dell’Unione Europea. Dunque si potrà giungere a Dubrovnik dalla Croazia senza gli attuali due passaggi doganali, necessari dato che la Bosnia non fa parte dell’Unione Europea. Un ... Leggi su meteoweb.eu

Unirà la regione di Dubrovnik al resto del paese, da cui è isolata da sempre: e lo costruirà la Cina, con i fondi dell'Unione Europea Come sa chi ha girato la Croazia in auto, la città di Dubrovnik, u ...

