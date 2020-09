De Benedetti, ‘Auguri a Berlusconi, ma resta un imbroglione’. Marina, ‘Parole di un uomo in disarmo’ (Di sabato 5 settembre 2020) Gli auguri di De Benedetti a Berlusconi: “Il mio giudizio su di lui rimane critico. È l’Alberto Sordi della politica italiana”. Hanno fatto discutere gli auguri di De Benedetti a Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele per il coronavirus. De Benedetti ha definito l’ex Presidente del Consiglio un imbroglione, “l’Alberto Sordi della politica italiana“. De Benedetti, “Auguri a Berlusconi, ma il mio giudizio su di lui rimane critico” “Faccio i miei auguri a Berlusconi, ma il mio giudizio su di lui rimane critico …. Ha abbassato il livello di civismo e moralità del Paese. È l’Alberto Sordi della politica italiana. È stato molto nocivo al ... Leggi su newsmondo

