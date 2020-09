Covid, cresce il numero dei casi a Torre del Greco (Di sabato 5 settembre 2020) cresce il numero dei positivi al Coronavirus a Torre del Greco (Napoli). Il Centro operativo comunale, presieduto dal sindaco Giovanni Palomba e convocato in maniera permanente a palazzo Baronale, ha infatti comunicato, al termine dell’aggiornamento con i responsabili dell’Asl Napoli 3 Sud e con l’unita’ di crisi regionali, quattro nuovi casi di contagio; da; Covid-19, tutti in forma asintomatica. Il Coc precisa, in una nota diffusa dal portavoce del sindaco della citta’ vesuviana, che si tratta ”dell’accertata positivita’ a mezzo tampone di giovani rientranti da localita’ turistiche italiane”, sottoposti al regime di isolamento domiciliare. Sale dunque a 28 l’attuale bilancio dei cittadini risultati positivi al tampone, ... Leggi su ildenaro

Il #diabete mellito è una delle condizioni croniche che predispongono a forme gravi di #Covid19

Ultime Notizie dalla rete : Covid cresce Il Covid "cresce" a Dolianova, due nuovi casi in poche ore: "Calma e niente panico" Casteddu Online Coronavirus, sale l'indice di contagio: l'età media è 32 anni, aumentano i focolai

Focolai in crescita, così come i contagi giornalieri, l'indice di contagio Rt che sale, mentre l'età media dei pazienti affetti da Covid 19 é di 32 anni. Questi sono soltanto alcuni dei dati contenuti ...

Coronavirus, a Lamezia nuovo caso positivo: cresce la preoccupazione

C'è una quinta persona risultata positiva al coronavirus a Lamezia Terme. Si tratta di una venuta venuta a contatto con il 50enne già risultato positivo al Covid nella giornata di ieri. La situazione ...

