Calciomercato Milan: Bakayoko in pole ma trattativa lenta. Florentino e Soumaré piano B (Di sabato 5 settembre 2020) Calciomercato Milan: procede a rilento la trattativa per Bakayoko e per questo i rossoneri hanno pronto un piano B La Gazzetta dello Sport sottolinea come la trattativa per Bakayoko al Milan non viaggi spedita, anzi, negli ultimi giorni ci sono stati dei rallentamenti importanti. Non a caso i dirigenti rossoneri stanno iniziando a guardarsi intorno nel caso l’affare dovesse complicarsi ulteriormente. Il Milan sta provando ad abbassare i costi del prestito con diritto di riscatto, ma per il momento il pressing del centrocampista, desideroso di tornare a Milano, non ha sfondato il muro del Chelsea. Per questo si ragiona anche su altri profili. Ieri Maldini ha incontrato l’agente di ... Leggi su calcionews24

