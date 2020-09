Calciomercato Juventus, con Khedira ancora stallo (Di sabato 5 settembre 2020) Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, tra la Juventus e Sami Khedira ci sarebbe ancora in corso un vero e proprio muro contro muro. Da un lato i bianconeri, considerando i continui infortuni del giocatore tedesco e l’età ormai avanzata, vorrebbero liberarsi da tempo di un fardello quale i 6 milioni di euro di ingaggio che percepisce tuttora. A breve dovrebbe dire la sua sulla questione anche Andrea Pirlo, il quale per il momento non si è ancora sbilanciato sul tedesco come ha invece fatto in tono molto più deciso per Higuain. Per Khedira al momento non sarebbero arrivate offerte concrete, anche se si parla sulla falsariga di Higuain, di sirene dalla MLS. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, troppi esuberi con poco ... Leggi su tuttojuve24

DiMarzio : #Juventus, nuovi contatti per Cavani - SkySport : Juventus-Suarez, fiducia per il passaporto comunitario - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Juventus, nuovi contatti per Edinson Cavani Si riaggiunge alla lista degli obiettivi per l'attacc… - manuhellt : RT @DiMarzio: Ufficiale il passaggio di #Romero dalla #Juventus all'#Atalanta: tutti i dettagli dell'operazione - FabioMarzano93 : Luis Suarez nella prossima settimana sosterrà un esame di italiano presso il Consolato di Barcellona per ottenere l… -