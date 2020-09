Berlusconi verrà ricoverato per 10 gg al San Raffaele (Di sabato 5 settembre 2020) Silvio Berluconi dovrà essere ricoverato per almeno una decina di giorni, è quanto riporta il Corriere della Sera, che ci tiene comunque a precisare che si tratta di un passaggio necessario date le sue condizioni attuali di salute. Inoltre, il Cavaliere, ne è già stato informato. Dopo aver riscontrato la positività del leader di Forza Italia al coronavirus mercoledì scorso, è arrivato il ricovero nella giornata successiva. Alberto Zangrillo, che si occupa delle cure, ha spiegato che il ricovero è indispensabile per chi ha patologie pregresse e un’età avanzata. Non ci sarebbe, quindi, nulla di allarmante nel suo quadro clinico: la polmonite bilaterale che ha colpito Berlusconi sarebbe solo allo stadio iniziale, ed il soggetto si sarebbe mostrato in questi giorni reattivo alle cure ... Leggi su quotidianpost

QuotidianPost : Berlusconi verrà ricoverato per 10 gg al San Raffaele - orsi_massimo : @Moonlightshad1 Berlusconi magari non morirà domani ma un giorno come tutti morirà, e possiamo esserne sicuri verrà… - baronemarco80 : insomma quello che abbiamo capito è che #Berlusconi un giorno verrà ricordato come un grande statista, avrà un mega… - lanzi53 : @ManuelaPerrone #Berlusconi paga la sua incapacità a pensare e costruire ciò che verrà dopo di lui. In azienda ed in politica. - AlessandroR79 : @Spikol88 @gianpy_83 E chi se la scorda quella sparata?'verrà presentato il giorno del trofeo Berlusconi '..che cazzaro -

