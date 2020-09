Barcellona, scelto Depay per l’attacco: sarà il sostituto di Suarez? (Di sabato 5 settembre 2020) Il Barcellona pensa anche al mercato in entrata. Vicino l’accordo con Memphis Depay: l’olandese è chiamato al salto di qualità I dirigenti del Barcellona sono al lavoro per cercare di rivoluzionare la squadra in vista della prossima stagione: piace molto Memphis Depay per l’attacco. Stando alle dichiarazioni de La Gazzetta dello Sport, l’olandese sarebbe il preferito di Koeman che lo ha allenato durante le spedizioni con la Nazionale Orange. La stagione di Depay è a due facce, una sorridente l’altra meno. Il fantasista ha subito un brutto infortunio che lo ha tenuto lontano dal terreno di gioco per mesi. Lo stop dovuto al Covid-19 gli ha permesso di mettersi in mostra nella seconda parte di stagione, in Champions League. Il calciatore è un classe ... Leggi su zon

