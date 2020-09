Adriano Celentano: “Caro De Benedetti, su Berlusconi non mi sei piaciuto, eri stonato e fuori tempo. Hai dimostrato rancore” (Di sabato 5 settembre 2020) “Caro De Benedetti, stavolta con Berlusconi non mi sei piaciuto per niente. Eri stonato e fuori tempo”. Adriano Celentano commenta così, un post su Instagram, le parole che l’Ingegnere ha rivolto ieri al leader di Forza Italia ora ricoverato in ospedale con il Covid. Dal palco della Festival della tv e dei nuovi media a Dogliani (Cuneo) l’ex editore di Repubblica aveva detto: “Faccio i miei auguri a Berlusconi, ma il mio giudizio su di lui rimane critico: ha abbassato il livello di civismo e moralità del Paese” per poi definirlo “l’Alberto Sordi della politica italiana”. Tra gli anni Ottanta e i primi anni Novanta i due sono stati protagonisti di un duro scontro ... Leggi su ilfattoquotidiano

