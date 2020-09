USA: la storia di Jessica Krug, la professoressa che ha finto di essere nera per anni (Di venerdì 4 settembre 2020) Jessica Krug, una professoressa della George Washington University la cui ricerca si concentra sull’Africa e la diaspora africana, ha ammesso di aver mentito sul fatto di essere nera e ha raccontato di essere in realtà una donna bianca ebrea originariamente di Kansas City. «Ho costruito tutta la mia vita intorno ad una bugia violenta e anti-neri, ho mentito ogni volta che ho aperti bocca», ha scritto in un posto pubblicato su Medium il 4 settembre. Krug ammette di aver appropriato, nel corso ella sua vita e carriere, identità che nonle appatengono, prima nera del Nord Africa, poi nera degli Stati Uniti e infine nera di orgini caraibiche. Ha descritto il suo comportamente e le sue ... Leggi su giornalettismo

amnestyitalia : L'incredibile storia di Anthony Graves che per due volte ha rischiato di essere messo a morte per un crimine che no… - ClaudioRosafio : @Paolotoppplayer @LaVeritaWeb È inviso alle lobby. È il primo presidente nella storia degli USA a potersi permettere di sganciare tutti -

Ultime Notizie dalla rete : USA storia «Green Book», toccante storia sul razzismo made in Usa Corriere della Sera Mistery Train: a Modena musica, storie e poesie per raccontare l’America che cambia

«I binari hanno trasformato il mondo rurale. Ma oggi la ferrovia è diventata anche un reperto». Stasera ai Giardini Ducali «La modernità è penetrata in un mondo rurale attraverso i binari, cambiando p ...

La competizione per il consenso nella campagna elettorale americana

Roma. C’è una competizione per il consenso negli Stati Uniti d’America che sembra essere già stata vinta. Si tratta della battaglia per il primato sui social, quella in cui tra il partito repubblicano ...

«I binari hanno trasformato il mondo rurale. Ma oggi la ferrovia è diventata anche un reperto». Stasera ai Giardini Ducali «La modernità è penetrata in un mondo rurale attraverso i binari, cambiando p ...Roma. C’è una competizione per il consenso negli Stati Uniti d’America che sembra essere già stata vinta. Si tratta della battaglia per il primato sui social, quella in cui tra il partito repubblicano ...