UFFICIALE Napoli, Karnezis è un nuovo portiere del Lille (Di venerdì 4 settembre 2020) Orestis Karnezis lascia il Napoli per trasferirsi al Lille Arriva una cessione in casa Napoli. Il portiere Orestis Karnezis si è infatti trasferito al Lille, come annunciato dallo stesso club francese con un comunicato UFFICIALE. ANNUNCIO – «La LOSC oggi conferma e ufficializza l’acquisto di Oréstis Karnézis. Arrivato dall’SSC Napoli (Italia), il 35enne portiere della nazionale greca ha firmato con al club del Lille». PRIME PAROLE – «Sono molto felice di essere un giocatore Lille oggi. È una grande sfida per me. Dopo Grecia, Italia, Spagna e Inghilterra, ora scoprirò il ... Leggi su calcionews24

