The Witcher 3 | Wild Hunt annunciato per PS5 e Xbox Series X

CD PROJEKT RED annuncia che un'edizione di The Witcher 3: Wild Hunt è attualmente in sviluppo per PS5 e Xbox Series X. Ecco il comunicato ufficiale:Sviluppata per sfruttare il potente hardware per videogiochi, l'edizione di nuova generazione di The Witcher 3: Wild Hunt per PC, Xbox Series X e PlayStation 5 presenterà una serie di miglioramenti visivi e tecnici, tra cui ray tracing e tempi di caricamento più rapidi nel gioco base, in entrambe le espansioni e tutti i contenuti extra.L'edizione di nuova generazione di The Witcher 3: Wild Hunt sarà disponibile come gioco standalone su PC, Xbox Series X e ...

