“Suburbicon”: questa sera su Rai Movie la dark comedy di George Clooney (Di venerdì 4 settembre 2020) Casette in fila tutte uguali, prati ben curati e vicini affabili. Sono i sobborghi degli anni Cinquanta, del sogno americano e del boom economico, al cinema rappresentati spesso e volentieri come microcosmi che sotto l’aspetto immacolato nascondono le peggiori nefandezze. Ed è proprio in uno di questi inferni di periferia che è ambientato Suburbicon, presentato alla 74esima edizione del Festival di Venezia. Il film del 2017 andrà in onda questa sera 4 settembre su Rai Movie, alle 21.10, inserendosi nella programmazione Rai dedicata alla Biennale. Suburbicon, dark comedy diretta da George Clooney e portata in scena da Matt Damon, Julianne Moore e Oscar Isaac, è basato su una sceneggiatura dei fratelli Coen del 1986, su cui il ... Leggi su iodonna

Ultime Notizie dalla rete : “Suburbicon” questa