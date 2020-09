Robert Pattinson e Dwayne “The Rock” Johnson positivi al coronavirus. L’appello: «Indossate la mascherina!» (Di venerdì 4 settembre 2020) coronavirus, i famosi contagiati sfoglia la gallery Altri due attori di Hollywood si aggiungono alla lunga lista di star contagiate dal coronavirus. Anche Dwayne Johnson, 48 anni, meglio conosciuto come “The Rock”, è stato contagiato. E con lui tutta la sua famiglia, ovvero sua moglie Lauren e le due bambine, Jasmine e Tiara, rispettivamente di 4 e 2 anni. La star di Fast and Furious e Jumanji – che ha un passato di grande successo anche nel mondo del wrestling – ha pubblicato sul suo profilo Instagram un lungo messaggio ... Leggi su iodonna

rtl1025 : ?? Robert #Pattinson positivo al #Covid19 e si fermano le riprese di #TheBatman, che viene girato a Londra.… - SkyTG24 : Media: 'Robert Pattinson positivo al Coronavirus'. Le riprese di 'The Batman' sono sospese - Agenzia_Ansa : Covid sul set di #Batman, Robert #Pattinson è positivo #ANSA - blvrryoongi : RT @marcole___: Io che vado in ospedale per vedere se Robert Pattinson sta bene - ejadenephrite : RT @sparkIes__: Il coronavirus nato da un pipistrello finito dentro robert pattinson IL CERCHIO SI È CHIUSO ?? -