Riduzione dei deputati: il dibattito in Assemblea Costituente (Di venerdì 4 settembre 2020) A volte è sorprendente constatare che non abbiamo memoria. Sta accadendo anche nel dibattito sul referendum costituzionale per la Riduzione del numero dei parlamentari. Qual è il rapporto ideale tra deputati e abitanti? A questa domanda hanno già dato una risposta in Assemblea Costituente. È interessante rivedere come si è sviluppato il confronto e qual è stata la decisione finale. di Rocco Artifoni (Foto di Futura Umanità) Nella seduta di mercoledì 18 settembre 1946 la seconda (...) - Politica / Parlamentari, , Referendum costituzionale, Riduzione parlamentari, Assemblea Costituente Leggi su feedproxy.google

graziano_delrio : Si procede con le #riforme. Non solo riduzione dei parlamentari: avanti con altre modifiche costituzionali collegat… - marcotravaglio : CHIAMATE LA NEURO Brutalmente violentata dai Briatore Boys nella saga estiva della Prostata Smeralda, la Logica cer… - Mov5Stelle : 'Sono favorevole alla riduzione del numero dei parlamentari. Ritengo che ci possa essere maggiore efficienza, spero… - Italpress : RT @regionetoscana: #ElezioniRegionali 2020 e referendum su riduzione del numero dei parlamentari. Le operazioni di voto si svolgeranno dom… - meridio61 : RT @Mov5Stelle: La nostra riforma costituzionale prevede la riduzione di circa un terzo dei parlamentari che, tra senatori e deputati, pass… -

Ultime Notizie dalla rete : Riduzione dei Riduzione dei tamponi, il Cts dice no alla richiesta della FIGC Calcio News 24 Roma, Chateaubriand in rivolta

Poi, alla fine, in coda a ragionamenti e distinguo, convincimenti e apologie, malesseri e apprensione, l’orgoglio italico rialzò la testa, complice la pandemia: «Sapete che c’è? Meglio la scuola itali ...

Scuola: Save the Children, incertezza e preoccupazione per la riapertura aggravano condizione famiglie più fragili

Il 68% dei genitori non ha ricevuto comunicazioni dalla scuola sulle modalità organizzative per il rientro[1]. Il 37% dei genitori teme variazioni di orario incompatibili con l’occupazione: i nonni to ...

Poi, alla fine, in coda a ragionamenti e distinguo, convincimenti e apologie, malesseri e apprensione, l’orgoglio italico rialzò la testa, complice la pandemia: «Sapete che c’è? Meglio la scuola itali ...Il 68% dei genitori non ha ricevuto comunicazioni dalla scuola sulle modalità organizzative per il rientro[1]. Il 37% dei genitori teme variazioni di orario incompatibili con l’occupazione: i nonni to ...