Perugia, che caos! 30 positivi al Covid? No, neanche uno. Erano tutti sbagliati… (Di venerdì 4 settembre 2020) Ha del clamoroso quanto accaduto nelle ultime ore in casa Perugia. Dopo i tamponi a tappeto di lunedì, che avevano riscontrato 30 positivi su 35 calciatori totali, preoccupando e non poco il club in vista della nuova stagione (dopo la retrocessione in C), alla fine si è rivelato tutto sbagliato. I tamponi, infatti, non Erano corretti. “A.C. Perugia calcio comunica che i tutti i tamponi della prima sessione, effettuati a staff tecnico e calciatori nella giornata di ieri presso la Usl Umbria, sono risultati negativi. Ciò evidenzia un errore di laboratorio nella prima tornata di tamponi effettuati nei giorni scorsi. In giornata sarà effettuato un secondo ciclo di test”, è la nota ufficiale di oggi del club umbro. Tanta apprensione in pochi giorni ma, per ... Leggi su calcioweb.eu

