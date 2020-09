Orrore in Germania, 5 bambini morti in casa a Solingen (Di venerdì 4 settembre 2020) . Cinque bambini sono stati trovati morti in un appartamento a Solingen, in Germania. A dare l’allarme la nonna dei piccoli dopo aver ricevuto la telefonata di sua figlia. La ventisettenne le avrebbe annunciato di aver ucciso i bambini e di volersi uccidere. Rintracciata alla stazione, ha cercato di togliersi la vita lanciandosi sotto un treno. È grave. Sopravvissuto il sesto figlio di 11 anni. Scioccante scoperta in un quartiere residenziale della cittadina di a Solingen, nel Nordreno-Vestfalia, in Germania. Cinque bambini sono stati trovati morti in un appartamento di un condominio in Hasselstrasse. Secondo il quotidiano ‘Bild’, ad allertare i soccorsi sarebbe stata la nonna dei bimbi, di uno, due ... Leggi su limemagazine.eu

