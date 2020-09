Negoziante sbaglia e restituisce 100mila euro anziché 10: la cliente li gira sui conti dei parenti, condannata a 20 mesi di carcere (Di venerdì 4 settembre 2020) Ha fatto il reso di un articolo pagato 9 sterline, circa 10 euro, e si è vista arrivare sul conto corrente un rimborso di oltre 90mila sterline, 100mila euro, per un errore del Negoziante. Errore che lei non ha pensato minimamente di segnalare, anzi, ha sfruttato a suo vantaggio, trasferendo subito 57 delle 90mila sterline su altri conti, compresi quelli dei suoi familiari, ignari di tutto. Ma questa “furbata” le è costata una condanna a 20 mesi di carcere. È la storia della 52enne Comfort Konadu, madre di sei figli, originaria del Ghana ma che da 15 anni vive nel Regno Unito dove lavora come addetta alle pulizie a Manchester. A riferirla sono i tabloid britannici: i fatti risalgono all’11 ottobre dello scorso anno, quando la donna ... Leggi su ilfattoquotidiano

