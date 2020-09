Napoli, ufficiale l’amichevole contro il Pescara: il comunicato (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo il triangolare della scorsa settimana e la gara odierna di fine ritiro contro il Teramo, il Napoli ufficializza la terza amichevole di pre-campionato. A darne notizia è direttamente la società con un comunicato apparso sui propri canali: “Dopo il ritiro a Castel di Sangro e le due amichevoli in Abruzzo, il Napoli affronterà un terzo test amichevole venerdì 11 settembre contro il Pescara al San Paolo. Il match avrà inizio alle ore 18 e sarà trasmesso su Sky in pay per view sul canale 251″. L'articolo Napoli, ufficiale l’amichevole contro il Pescara: il comunicato proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

