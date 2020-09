Marco Baldini sui social annuncia che diventerà papà per la prima volta (Di venerdì 4 settembre 2020) Marco Baldini a 61 anni avrà un figlio dalla compagnia Aurora e ha dato l’annuncio dal suo account “Instagram”, proprio nel giorno del suo compleanno. Nello scatto condiviso, rigorosamente in bianco e nero, si vede il viso di Marco Baldini baciare il pancione della compagnia, seguito dalla didascalia in cui dà l’annuncio. Un “regalo” da parte di Aurora nel giorno del suo compleanno: “3 Settembre 2020 – ha scritto nella didascalia – Sessantuno anni. Questo è il regalo più bello che mi ha fatto Aurora”. Marco Baldini è stato già sposato precedentemente con l’ex moglie Stefania Lillo. Ha conosciuto Aurora, di 34 anni, in maniera casuale, in un locale mentre faceva l’aperitivo e ... Leggi su people24.myblog

