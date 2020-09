Mara Venier si riscatta con Domenica In: “A 60 anni mi sono sentita umiliata” (Di venerdì 4 settembre 2020) Mara Venier con Domenica In si è ripresa la sua rivincita su coloro che avevano decretato la sua fine professionale: “Avevo 60 anni, si era creato il vuoto intorno a me”. Zia Mara, in una lunga intervista al Corriere della Sera, racconta la sua rinascita televisiva, anticipa alcune novità per la prossima stagione di Domenica In e soprattutto ringrazia Maria De Filippi che nel momento buio della sua vita le ha teso una mano chiamandola a Tu si que vales. La Venier ricorda come fu liquidata dall’allora direttore Rai, Leone, e non nasconde la sua delusione: “sono stata molto delusa allora. Credo che ogni direttore abbia il diritto di cambiare conduttori, fare scelte… ma c’è modo e modo. La mia ... Leggi su dilei

Corriere : La rivincita di Mara Venier: «A sessant’anni mi davano per finita. E non mi chiamava più nessuno» - jonathanzacconi : Da oggi mi trovate qua, nella squadra di Davide Maggio ?? Il mio articolo ?? - _Calumsvoice_ : Ho sognato che Mara Venier era la nuova allenatrice della Juventus e post allenamento dava a tutti i giocatori dei… - SmorfiaDigitale : Maria De Filippi a Domenica In? Mara Venier racconta tutto - CIAfra73 : Mara Venier si prepara a tornare con #domenicain: 'Sono stati anni difficili, solo Maria De Filippi mi ha teso la m… -