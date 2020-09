Mangia per anni solo panini al formaggio: la guarigione è miracolosa (Di venerdì 4 settembre 2020) Un bambino di 10 anni nel Regno Unito ha Mangiato nella sua vita solo panini al formaggio ma grazie all’ipnosi è miracolosamente guarito Il piccolo Zachary Twigger di 10 anni nativo del Regno Unito per una fobia alimentare avuta quando aveva solo 1 anno e mezzo non poteva Mangiare nessun cibo a parte panini al … L'articolo Mangia per anni solo panini al formaggio: la guarigione è miracolosa proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

rainiero43 : RT @andiamoviaora: Diventeremo persone telecomandate?Per ora è stato sperimentato con la maialina Geltrude;mangia senza avere fame, cammina… - senza_impegno : RT @ConteZero76: Ma voi v'immaginate, se l'unica regione a 'tenere' per il PD fosse la Campania, i bestemmioni in segreteria ? De Luca se l… - Stefano23256004 : @masolinismo Raf le ragioni per cui messi sarebbe andato all'inter erano:milano città bellissima,si mangia bene,si… - faborm : RT @andiamoviaora: Diventeremo persone telecomandate?Per ora è stato sperimentato con la maialina Geltrude;mangia senza avere fame, cammina… - ezio14199935 : RT @andiamoviaora: Diventeremo persone telecomandate?Per ora è stato sperimentato con la maialina Geltrude;mangia senza avere fame, cammina… -