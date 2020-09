La Finlandia e i Paesi baltici non hanno mai smesso di prepararsi a una possibile invasione russa (Di venerdì 4 settembre 2020) Il confine più caldo e pericoloso del mondo è un confine sul quale, da anni, non succede niente. Non si spara un colpo, non si registra un incidente, non viene ucciso nessuno. Eppure è a quella riga tracciata per terra lunga circa 2000 chilometri, che parte dalla Finlandia e che arriva fino alla Lituania, passando per Estonia e Lettonia che guardano i diplomatici di mezzo mondo. È lì, su quella riga tracciata per terra, che si gioca la partita più importante di questi anni: quella tra Unione Europea, Nato e Russia. Da anni Mosca e Bruxelles hanno avuto contrasti geopolitici: la questione Ucraina, le sanzioni e l’embargo, le interferenze nel referendum Brexit del 2016, le proteste in Bielorussia e l’avvelenamento di Navalny. Continue provocazioni cui corrispondono continue dichiarazioni politiche e ... Leggi su linkiesta

lucianabig : RT @Linkiesta: Il confine più caldo e pericoloso del mondo è un confine sul quale, da anni, non succede niente, non si spara un colpo, non… - ALisimberti : RT @IsabellaDiManno: 1° ITALIA 64,8% 2° Francia 62,7% 3° Belgio 58,4% 4° Spagna 50% 5° Grecia 49,6% 6° Svezia 49,1% 7° GERMANIA 48,8% 8° P… - Violet_Chloe : RT @Linkiesta: Il confine più caldo e pericoloso del mondo è un confine sul quale, da anni, non succede niente, non si spara un colpo, non… - CarlottaMiller_ : RT @Linkiesta: Il confine più caldo e pericoloso del mondo è un confine sul quale, da anni, non succede niente, non si spara un colpo, non… - neptvnee_ : @Vlizilv ho una lista abbastanza lunga .... ma i prefe sono new york assolutamente, tutti i paesi nordici (soprattu… -

Ultime Notizie dalla rete : Finlandia Paesi La Finlandia ei Paesi baltici non hanno mai smesso di prepararsi a una possibile invasione russa Linkiesta.it Anche la Namibia addestra i cani per rilevare il coronavirus in aeroporti e ai confini

La Scuola di medicina veterinaria dell'università della Namibia sta addestrando i cani a rilevare la presenza di coronavirus. L'obiettivo è quello di impiegare gli animali - beagle e pastori tedeschi ...

L’egualitaria Danimarca sta realizzando il “sogno” di uno stato senza figli down

Nel paese più felice e altruista l’anno scorso sono nati solo 18 bimbi con la trisomia 21: il 95 per cento delle donne li abortisce. La corsa alla civiltà perfetta e la logica di Sparta L’uguaglianza ...

La Scuola di medicina veterinaria dell'università della Namibia sta addestrando i cani a rilevare la presenza di coronavirus. L'obiettivo è quello di impiegare gli animali - beagle e pastori tedeschi ...Nel paese più felice e altruista l’anno scorso sono nati solo 18 bimbi con la trisomia 21: il 95 per cento delle donne li abortisce. La corsa alla civiltà perfetta e la logica di Sparta L’uguaglianza ...