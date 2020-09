Italia, Sensi: «Contento per il gol ma c’è rammarico per il pareggio» (Di venerdì 4 settembre 2020) Il centrocampista dell’Italia, Stefano Sensi, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match contro la Bosnia Stefano Sensi, centrocampista dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match contro la Bosnia. Ecco le sue dichiarazioni: ANALISI MATCH – «Sono Contento per il gol, però c’è rammarico per il pari perché abbiamo fatto bene creando occasioni. Potevamo essere più cattivi, io personalmente potevo fare qualcosa in più negli ultimi venti metri. Sapevamo che sono bravi in ripartenza, Dzeko è forte in quel fondamentale; in una partita devi sapere difendere quelle occasioni e ci siamo anche riusciti. Dobbiamo migliorare nelle marcature preventive. Verticalizzazioni lente? Sì, ... Leggi su calcionews24

