Greta Thunberg è alla Mostra di Venezia (in collegamento dalla sala professori) (Di venerdì 4 settembre 2020) Greta Thunberg non può essere a Venezia in persona, perché ha ricominciato la scuola (in Svezia partono a fine agosto); non fa interviste, ma presenzia alla conferenza stampa via Zoom. Durante la ricreazione. La Mostra del Cinema si è adattata e ha fatto il programma delle altre conferenze intorno al fatto che Greta, alle 12, ha un buco tra le lezioni. E non bisogna tardare. Invece un po' si tarda, tanto che prima della fine dovrà staccare il collegamento: "Stanno per iniziare le lezioni", e c'è poco da ribattere. La Associated Press e tutte le altre testate presenti se ne facciano una ragione. Live dalla sala professori (dietro di lei l'armadietto ...

