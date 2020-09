Giulia De Lellis a Venezia con il suo look cattura l’obiettivo dei paparazzi (Di venerdì 4 settembre 2020) Con il suo look total white Giulia De Lellis racconta la sua giornata a Venezia e infine sfila il red carpet con aria intrigante e maliziosa catturando tutti gli sguardi, conquista il Lido di Venezia con il suo fare da diva. In versione single si aggira tra i flash regalando sorrisi sornioni. E infatti Giulia a Venezia ha calcato la passerella della Mostra del Cinema da sola, ma sorridente e più bella che mai. “Avete reso la mia pelle e il mio sguardo incredibili, nonostante le mie imperfezioni” scrive l’influencer ringraziando gli assistenti al make-up. Solo pochi giorni fa mostrava ai follower la sua acne e ora eccola splendente davanti ai fotografi. E’ soddisfatta per l’abito, “praticamente cucito ... Leggi su musicaetesti.myblog

lanciaroberta : RT @ilcarza: Il Lido è solo una grande chiesa, che passa dai Fridays for Future e arriva fino a Giulia De Lellis. #IAmGreta #Venezia77 @Rol… - Federica_the : RT @dobrevsunicorns: “Prima di Giulia De Lellis, Kendall Jenner nel 2018 aveva calcato il red carpet dei Golden Globe IN ACNE” “IN ACNE”.… - nora_zirilli : RT @adorvmine: Senza ombra di dubbio, per me, gli outfit migliori finora sono quelli di Elodie, Ester Exposito, Giulia de Lellis e Georgina… - _lamazzadihazz : RT @bemore236: Giulia De Lellis non mi è mai piaciuta, mi sembra proprio una persona disposta a tutto, pure a perdere la propria dignità, p… - shesdramaqueen : Giulia De Lellis ha uno stile che amo, adoro i suoi outfits #Venezia77 -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Lellis Georgina Rodriguez e Giulia De Lellis, sfida in bianco a Venezia DiLei Uomini e Donne, occhio a Gemma Galgani. E quel topless della D'Urso...

La giornalista Susanna Lemma del Tg1 è diventata ormai virale grazie alle sue incredibili gaffe: le ultime due sulla Mostra del Cinema di Venezia e sul Ministro della Salute. Quest’ultima da Oscar : “ ...

Giulia De Lellis star di Venezia 77: “Immensamente grata”, al Lido senza Andrea Damante

In versione single, Giulia De Lellis si è aggirata con disinvoltura tra i flash regalando sorrisi sornioni. Da poco Andrea Damante ha confidato nelle storie social di essere single e di non avere nuov ...

La giornalista Susanna Lemma del Tg1 è diventata ormai virale grazie alle sue incredibili gaffe: le ultime due sulla Mostra del Cinema di Venezia e sul Ministro della Salute. Quest’ultima da Oscar : “ ...In versione single, Giulia De Lellis si è aggirata con disinvoltura tra i flash regalando sorrisi sornioni. Da poco Andrea Damante ha confidato nelle storie social di essere single e di non avere nuov ...