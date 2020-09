Giroud sfida Werner: “Siamo diversi. Sua concorrenza non mi preoccupa. Con Lampard…” (Di venerdì 4 settembre 2020) A segno anche nel match della propria Nazionale, Timo Werner si dimostra un giovane attaccante davvero promettente. Fresco di cessione al Chelsea, il bomber tedesco però non sembra intimidire chi, in maglia blues, ormai c'è da anni come Olivier Giroud. Il centravanti francese, che fino alla sosta per la pandemia sembrava essere destinato alla cessione, si è conquistato la conferma diventando protagonista sotto la gestione Lampard segnando ben sette gol in 12 partite alla ripartenza. Parlando dal ritiro della Nazionale francese, come riporta Sportsmax, l'attaccante ha parlato dell'arrivo di Werner e della sua concorrenza in maglia londinese.Giroud: "Io e Werner diversi. Sua concorrenza non mi preoccupa"caption ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Giroud sfida Werner: 'Siamo diversi. Sua concorrenza non mi preoccupa. Con Lampard...' - -

Ultime Notizie dalla rete : Giroud sfida Giroud sfida Werner: “Siamo diversi. Sua concorrenza non mi preoccupa. Con Lampard…” ItaSportPress Roma, non solo Milik: proposti Tadic e Giroud

Ieri il tecnico giallorosso Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa a Trigoria alla vigilia della sfida in programma.... Con Kolarov promesso sposo dell'Inter, Cristiano Biraghi è uno dei tanti ...

Calciomercato Lazio, Giroud offerto alla Roma: i dettagli

Ieri il tecnico giallorosso Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa a Trigoria alla vigilia della sfida in programma.... Con Kolarov promesso sposo dell'Inter, Cristiano Biraghi è uno dei tanti ...

Ieri il tecnico giallorosso Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa a Trigoria alla vigilia della sfida in programma.... Con Kolarov promesso sposo dell'Inter, Cristiano Biraghi è uno dei tanti ...Ieri il tecnico giallorosso Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa a Trigoria alla vigilia della sfida in programma.... Con Kolarov promesso sposo dell'Inter, Cristiano Biraghi è uno dei tanti ...