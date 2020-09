Giovanni Bertini è morto: chi era l’ex calciatore della Roma e carriera (Di venerdì 4 settembre 2020) Giovanni Bertini è morto: chi era l’ex calciatore della Roma e carriera Giovanni Bertini è morto e si aggiunge purtroppo all’elenco di ex calciatori morti di Sla. Bertini, che avrebbe compiuto 68 anni il prossimo 6 gennaio, ha giocato per diverse squadre nella sua lunga carriera. Ha infatti militato in vari club tra cui Roma, nella Fiorentina e nell’Ascoli. La temuta sclerosi laterale amiotrofica gli era stata diagnosticata nel giugno del 2016 e nel 2018 poteva muoversi solo sulla sedia a rotelle. Andiamo a ripercorrere la sua carriera. Giovanni Bertini è ... Leggi su termometropolitico

