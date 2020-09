Genoa, ufficiale il ritorno di Mattia Perin: arriva in prestito dalla Juventus (Di venerdì 4 settembre 2020) Il Genoa ha annunciato attraverso il proprio sito ufficiale il ritorno in rossoblu del portiere Mattia Perin a titolo temporaneo Mattia Perin è nuovamente un giocatore del Genoa. Il portiere, già reduce dal prestito della scorsa stagione, arriva a titolo temporaneo dalla Juventus. Ecco il comunicato del club rossoblu: «Il Genoa Cfc comunica di aver acquisito da Juventus Fc, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive di Mattia Perin. Il portiere, scuola Genoa, ha firmato oggi il contratto a Villa Rostan e si è unito ai compagni per iniziare gli ... Leggi su calcionews24

juventusfc : Ufficiale | @MattiaPerin in prestito al @GenoaCFC - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Genoa, ufficiale il ritorno di Perin dalla Juventus Operazione definita a titolo temporaneo… - RoJuventina : RT @juventusfc: Ufficiale | @MattiaPerin in prestito al @GenoaCFC - chj1897com : UFFICIALE | Mattia #Perin in prestito al Genoa. #calciomercato #juventus - acdicerbo : RT @juventusfc: Ufficiale | @MattiaPerin in prestito al @GenoaCFC -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa ufficiale UFFICIALE: il Genoa cede Candela alla Pergolettese Pianetagenoa1893.net Juventus, ufficiale: Mattia Perin torna al Genoa

Nella serata di venerdì 4 settembre si è concretizzato un accordo in uscita in casa Juventus: Mattia Perin è ufficialmente un giocatore del Genoa. Con il giocatore e con il club ligure si è trovato un ...

Genoa, ufficiale il ritorno di Mattia Perin: arriva in prestito dalla Juventus

Il Genoa ha annunciato attraverso il proprio sito ufficiale il ritorno in rossoblu del portiere Mattia Perin a titolo temporaneo Mattia Perin è nuovamente un giocatore del Genoa. Il portiere, già redu ...

Nella serata di venerdì 4 settembre si è concretizzato un accordo in uscita in casa Juventus: Mattia Perin è ufficialmente un giocatore del Genoa. Con il giocatore e con il club ligure si è trovato un ...Il Genoa ha annunciato attraverso il proprio sito ufficiale il ritorno in rossoblu del portiere Mattia Perin a titolo temporaneo Mattia Perin è nuovamente un giocatore del Genoa. Il portiere, già redu ...