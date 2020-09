De Laurentiis: “Non voglio sentire confronti con la Juve, non ho 456 milioni di debiti” (Di venerdì 4 settembre 2020) “Viaggio per il futuro con una perdita prevista tra i 150 e i 200 milioni. Non è una cosa molto piacevole, no?”. Aurelio De Laurentiis nella conferenza finale del ritiro di Castel di Sangro parla di bilanci, delle ricadute della crisi, e del mercato. “La cantera non è semplice da fare. Lei ha un bravo giocatore a 17-18 anni, lo fa debuttare nel Napoli? Gli fa fare 2 partite e lo rovina, o lo mette in un campionato di B e C che lo formi nelle difficoltà, in società dove non c’è ricchezza o organizzazione come col Napoli? La cantera è un discorso che praticavo all’inizio, per 6-7 anni, ma poi mi sono chiesto: è davvero produttivo? Mio figlio ha un’altra squadra, il Sud è una cantera totale, ma mi insegnate che il territorio è difficile, i genitori ... Leggi su ilnapolista

