Covid a Taranto presso Auchan e negozio Wycon? Ecco le risposte della ditta (Di venerdì 4 settembre 2020) Aggiornamento con la replica ufficiale del centro commerciale Porte dello Jonio “Grazie per il vostro interessamento. In merito al caso di contagio Covid di una dipendente di un negozio della galleria, avvisiamo i clienti che il Centro è stato tempestivamente informato dalle autorità ed è subito intervenuto con tutte le misure di sicurezza richieste dall’ASL, ovvero: – temporanea chiusura del negozio, allontanamento di tutti gli operatori e isolamento degli stessi per almeno 14 giorni – sanificazione del negozio e sostituzione di tutti gli oggetti di uso quotidiano – sono stati inoltre aumentati i servizi di normale pulizia e sanificazione del Centro per assicurare una maggiore sicurezza degli ambienti. Tutti i clienti che hanno frequentato il Centro ... Leggi su bufale

