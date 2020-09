Costituito il circolo di Unita’ Siciliana Le Api di Erice (Di venerdì 4 settembre 2020) Oggi giovedi 3 Settembre 2020 è stato Costituito il circolo di Unita’ Siciliana Le Api di Erice alla presenza del coordinatore provinciale LIVIO DAIDONE.E’ stato eletto all’unanimità il segretario nella persona di ANTONINO MICELI, dottore in giurisprudenza e scrittore dell’agro Ericino.Il neoeletto segretario MICELI ANTONINO, insieme ai presenti, intende rilanciare il territorio locale attraverso progetti,... L'articolo Costituito il circolo di Unita’ Siciliana Le Api di Erice puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

