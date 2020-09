Cos’è la polmonite interstiziale e quali sono i sintomi (Di venerdì 4 settembre 2020) Cos’è la polmonite interstiziale e quali sono i sintomi più frequenti della patologia. Dall’inizio dell’emergenza coronavirus, già in occasione degli aggiornamenti nella conferenza stampa delle 18:00, appuntamento fisso per settimane, abbiamo sentito parlare anche con una certa insistenza della polmonite interstiziale. Una patologia tornata alla ribalta dopo il ricovero in ospedale del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. Ma esattamente di cosa stiamo parlando? E quali sono i sintomi? Coronavirus, cos’è la polmonite interstiziale La polmonite interstiziale è una ... Leggi su newsmondo

NewsMondo1 : Cos’è la polmonite interstiziale e quali sono i sintomi - infoitsalute : Cos’è la polmonite bilaterale, l’infezione che ha colpito Berlusconi - infoitsalute : Cos’è la polmonite bilaterale interstiziale dei pazienti con COVID-19 - infoitsalute : Cos'è la polmonite bilaterale che ha colpito Berlusconi e il legame con Covid-19 - Rom_Lisa : RT @Miti_Vigliero: Polmonite bilaterale e Covid: cos’è e quali sono i sintomi dell’infezione che ha colpito Berlusconi L’ex premier è stato… -