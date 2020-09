Coronavirus, il paziente 1 torna a giocare a calcio: l'ultima sua partita il 15 febbraio, prima del ricovero (Di venerdì 4 settembre 2020) Tornerà a giocare su un campo da calcio Mattia Maestri , noto come paziente 1 perché primo colpito dal Covid scoperto a Codogno, Lodi, in un triangolare tra la nazionale dei sindaci, una selezione di ... Leggi su tgcom24.mediaset

Agenzia_Ansa : #coronavirus il 'paziente 1' torna a giocare a calcio in occasione del raduno di oltre 120 sindaci a #Codogno… - ilriformista : Il documento era stato presentato in una riunione con il Cts il 12 febbraio, oltre una settimana prima la scoperta… - ProvinciadiRE : ??#Coronavirus La giornata a Reggio • 0 decessi (tot. 594) • 18 nuovi casi (tot. 5.421) di cui 15 sintomatici tut… - CettinaCaminiti : RT @RepubblicaTv: Coronavirus, Berlusconi positivo. Zangrillo: 'È un soggetto a rischio ma la sua situazione è confortante': 'Il ricovero d… - Profilo3Marco : RT @RepubblicaTv: Coronavirus, Berlusconi positivo. Zangrillo: 'È un soggetto a rischio ma la sua situazione è confortante': 'Il ricovero d… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus paziente

Con il record di tamponi effettuati, 27.324, sono in aumento anche i contagi in Lombardia: i nuovi casi sono infatti 337 (ieri 228) e il rapporto tra il numero dei nuovi tamponi e i positivi riscontra ...All'ospedale Santissima Trinità di Cagliari è entrato oggi in Terapia intensiva il terzo paziente Covid, un 66enne. Continuano ad aumentare i ricoveri per coronavirus e anche i casi gravi - a quota ze ...