Cernobbio, al via a Villa d’Este il Forum Ambrosetti in versione “phygital” (Di venerdì 4 settembre 2020) (Teleborsa) – Alla presenza di pochi ospiti, a causa delle misure imposte dall’emergenza Covid-19, ha preso il via questa mattina, nelle sale dell’Hotel Villa D’Este di Cernobbio, il Forum Ambrosetti. Un’edizione, la 46esima, che vede al centro il tema “Intelligence of the World, Europe and Italy” e prevede nuove modalità per l’appuntamento sulle rive del lago di Como. Sarà, infatti, un evento phygital (in parte fisico e in parte digitale) con ospiti in presenza e da remoto. La prima giornata sul tema “Il mondo dopo la pandemia: sfide globali e impatti sull’economia”, si è aperta con il messaggio di Papa Francesco e ha visto l’intervento del ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Presenti fisicamente o da remoto l’ex ... Leggi su quifinanza

