Calciomercato serie C LIVE: Andreoni al Bari (Di venerdì 4 settembre 2020) La nuova stagione di serie C sta per iniziare. Segui tutte le ultime trattative di mercato della terza serie aggiornate ogni giorno La nuova stagione di serie C sta per iniziare. Segui tutte le ultime trattative della terza serie, con le ultime news del campionato. Venerdì 4 settembre 11.00 Buonaiuto dal Perugia alla Cremonese – L’attaccante arriva a titolo definitivo Giovedì 3 settembre 21.00 Niccolò Corrado al Palermo – Il difensore arriva in prestito annuale dall’Inter con diritto di riscatto e controriscatto 19.00 Matteo Rubin è un nuovo giocatore dell’Alessandria – Il giocatore arriva dalla Reggina a titolo temporaneo 18.00 Scott Arlotti al Monopoli – Il giocatore arriva a titolo definitivo fino al 30 giugno 2021 con opzione per il ... Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato serie Tabellone calciomercato Serie A 2020/2021 estate: acquisti, cessioni e formazioni Sport Fanpage Alessandria Calcio: colpo in attacco. Triennale per Simone Corazza

ALESSANDRIA – Grande colpo in attacco per i grigi. L’Alessandria Calcio ha ufficializzato l’acquisto di Simone Corazza. La punta ex Reggina ha sottoscritto coi grigi un contratto fino al 2023. Coi cal ...

SERIE A: Spezia, Crotone e Benevento già condannate: "Torneranno in B"

Dopo la trionfante cavalcata che ha portato a playoff e promozione in Serie A, lo Spezia di Italiano deve ‘guardarsi’ le spalle. Il club ligure è infatti già dato per spacciato e tra le tre future ret ...

