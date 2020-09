Ascoli, dall'Atalanta preso il portiere Ndiaye (Di venerdì 4 settembre 2020) Ascoli - Tramite un comunicato apparso sul proprio sito web l' Ascoli ha annunciato "di aver acquisito a titolo temporaneo dall' Atalanta fino al 30 giugno 2021 le prestazioni sportive del portiere ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Ascoli dall Ascoli, dall'Atalanta preso il portiere Ndiaye Corriere dello Sport Covid Marche: 21 positivi di cui 6 di rientro dall’Albania

MARCHE – Cresce ancora il numero giornaliero dei positivi nelle Marche: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 21 nuovi casi su oltre 1.000 tamponi nel percorso nuove diagnosi. 9 sono quelli regist ...

Coronavirus: 17 positivi nelle Marche in 24ore

I casi di contagio, i quali comprendono 6 rientri dall’estero (Romania e Albania), 7 contatti in ... 3 in provincia di Ancona e 3 in provincia di Ascoli Piceno.

