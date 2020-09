Allarmismi, percentuali, dati. La falsa narrazione del virus (Di venerdì 4 settembre 2020) Giuseppe De Lorenzo Prima troppo cauti, poi l'isteria. Crescono gli allarmi. Ma il professore: "La fase epidemica è sostanzialmente finita" Ci sono i numeri, che non sbagliano quasi mai. E il modo di raccontarli. I valori assoluti, le percentuali, le variazioni. Se ci sediamo un attimo e osserviamo lucidamente come ci si è posti di fronte alla pandemia, e come i media hanno riportato giorno dopo giorno il suo andamento, è facile registrare una sorta di isteria generalizzata che ha portato a leggere i dati più in base alle convenienze, anche politiche, del momento che alla realtà dei fatti. Prima tranquillizzanti, poi convinti che tutto sarebbe finito in breve tempo, infine allarmisti al primo positivo asintomatico registrato. Il 20 febbraio i casi registrati nel Belpaese sono solo due turisti cinesi ... Leggi su ilgiornale

