Temptation Island Nip, quando inizia? C’è la data ufficiale (Di giovedì 3 settembre 2020) La nuova edizione di Temptation Island Nip andrà in onda su Canale 5 a partire dal 9 settembre 2020 Alessia Marcuzzi sta per tornare in televisione, al timone della nuova edizione di Temptation Island Nip, reality sull’amore in onda su Canale 5. Sei coppie di personaggi non famosi nel mondo dello spettacolo metteranno alla prova il loro amore nel villaggio. Le riprese della nuova edizione sono iniziate lunedì 24 agosto a Is Morus Relais. Poche ore fa sul profilo Instagram del programma è stata svelata la data ufficiale della messa in onda, vedremo la prima puntata del reality su Canale 5 mercoledì 9 settembre. I tantissimi fan della trasmissione non vedono l’ora di scoprire tutto ciò che ... Leggi su nonsolo.tv

