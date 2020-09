Siviglia, il ritorno di Rakitic: «Sono più forte e maturo rispetto a quando sono andato via» (Di giovedì 3 settembre 2020) Il centrocampista croato si è presentato come nuovo calciatore del Siviglia Ivan Rakitic è tornato al suo Siviglia. Dopo l’esperienza al Barcellona, il croato a fatto ritorno lì dove si è messo in mostra al grande calcio e lo fa con più esperienza e maturità. Come rivelato da lui stesso nel giorno della presentazione. «Il Rakitic che torna è migliore rispetto a quello che è andato via. Ho avuto la fortuna di giocare grandi partite, di vincere titoli, di aver raggiunto una finale Mondiale. Arriva un Rakitic più maturo, in un grande momento della sua carriera. L’Ivan che sta arrivando batte l’altro anche in fase realizzativa, ed è ... Leggi su calcionews24

