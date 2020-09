Sassuolo, Babacar ceduto all'Alanyaspor: ufficiale (Di giovedì 3 settembre 2020) Sassuolo - Khouma Babacar saluta il Sassuolo . L'attaccante classe 1993, tornato dal prestito a Lecce, è stato ceduto ai turchi dell' Alanyaspor in prestito biennale con diritto e obbligo di riscatto. ... Leggi su corrieredellosport

DiMarzio : #Calciomercato, #Babacar ricomincia dalla #Turchia - sportli26181512 : Sassuolo, Babacar ceduto all'Alanyaspor: ufficiale: Per l'attaccante, tornato in neroverde dopo l'esperienza al Lec… - 11contro11 : UFFICIALE - #Sassuolo, Babacar in prestito all'Alanyaspor #Calciomercato #11contro11 - SCalciomercato : ?? Saluta l'Italia e il #Sassuolo Khouma #Babacar ????, per lui comincia una nuova esperienza turca al #Alanyaspor in… - Fprime86 : RT @AffariDiCalcio: Il #Sassuolo cede #Babacar in prestito all'#Alanyaspor ?? (@DiMarzio) -