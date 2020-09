Sampdoria, ufficiale il rinnovo di Bonazzoli: il comunicato (Di giovedì 3 settembre 2020) Federico Bonazzoli ha rinnovato il proprio contratto con la Sampdoria fino al 2025: ecco il comunicato del club Ora è ufficiale. Federico Bonazzoli ha rinnovato il proprio contratto con la Sampdoria fino al 2025. Questo il comunicato del club blucerchiato. comunicato – «Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver rinnovato il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Federico Bonazzoli. Per la soddisfazione di tutti l’attaccante – 27 presenze e 6 reti con la nostra maglia – si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2025». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

it_samp : UFFICIALE #Bonazzoli: c’è il #rinnovo! Ecco le cifre… #sampdoria - ItaSportPress : Ufficiale - Sampdoria, Bonazzoli fino al 2025 - - hbk_89 : RT @TuttoMercatoWeb: UFFICIALE: Sampdoria, ecco il rinnovo di Bonazzoli. L'attaccante ha firmato fino al 2025 - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Sampdoria, ecco il rinnovo di Bonazzoli. L'attaccante ha firmato fino al 2025 - ivadlc_ : RT @zielulife: CALENDARIO UFFICIALE NAPOLI: PARMA ?? GENOA ?? JUVENTUS ?? ATALANTA ?? BENEVENTO ?? SASSUOLO ?? BOLOGNA ?? MILAN ?? ROMA ?? CROT… -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria ufficiale

TUTTO mercato WEB

Tommaso Berni non è più il terzo portiere dell’Inter. Il calciatore non ha rinnovato il contratto in scadenza del primo settembre non è più dell'Inter. La sua storia all'Inter, in un certo senso, è un ...Inizia nel peggiore dei modi la nuova stagione di Federico Bernardeschi. L’esterno della Juventus, che in mattinata ha lasciato il ritiro della Nazionale a causa di un infortunio, resterà fuori per al ...