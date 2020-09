Perugia: dopo le tante positività al Covid-19, si farà un ulteriore tampone a tutti i membri della prima squadra (Di giovedì 3 settembre 2020) Vi avevamo parlato questa mattina delle positività di Covid-19 riscontrate nel Perugia. La società con una nota ci ha tenuto a fare chiarezza riguardo l’esito dei tamponi. Di seguito il comunicato: A.C. Perugia Calcio comunica che a causa dell’alto numero dei tamponi positivi registrati in queste ore ma altresì di alcune possibili anomalie riscontrate nei test, la Usl Umbria ha deciso di effettuare a tutti i calciatori e allo staff tecnico, un ulteriore tampone. Comunicheremo appena possibile l’evolversi della situazione. Foto: logo Perugia. L'articolo Perugia: dopo le tante positività al Covid-19, si farà un ... Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : Perugia dopo Perugia, anziano rapinato da una donna dopo un passaggio in auto Corriere dell'Umbria Approvate linee indirizzo campagna antinfluenzale

(ANSA) - PERUGIA, 03 SET - La giunta regionale dell'Umbria ... quindi all'inizio del mese di ottobre". L'assessore, dopo aver ricordato che lo scorso anno in Umbria sono state utilizzate 175 mila dosi ...

Perugia, rapporto dalla dimensione “X”. A Perugia è proprio vero: la parola sicurezza fa rima con "incertezza"

Riguardo a questo grave problema il sindaco Andrea Romizi (FI), l’assessore con delega Luca Merli (Lega) e in generale la Giunta comunale, dovrebbero, per avere buoni risultati, cambiare del tutto la ...

