Paradiso e la nuova hit, i fan: 'Sembra la sigla di un cartone, torna con i Thegiornalisti' (Di giovedì 3 settembre 2020) Tommaso Paradiso torna con un nuovo singolo dal titolo "Ricordami". Una nuova canzone che ha un po' spiazzato i fan. In tanti, infatti, hanno iniziato ad ironizzare sul pezzo, con svariati commenti. "... Leggi su gazzettadelsud

wikigreg : La nuova canzone di Tommaso Paradiso è evidentemente una cover di È quasi magia Johnny - rasquelto : La nuova canzone di Tommaso Paradiso mette insieme musica presa da una qualche serie con Claudio Amendola, con test… - GroupParadiso : La Nuova BMW The X1 presentata dal nostro responsabile alle vendite BMW Alessandro Reda. Paradiso Concessionaria Uf… - corviina : RT @heronchiId: una libreria come quella che ho visto a Dublino me la sogno ancora, scafali su scafali per ogni tipo di genere, odore di st… - ilariaga : c’è una nuova canzone di Tommaso Paradiso e io non ne sapevo niente. vedi a fare le scelte giuste e a circondarsi di bella gente? -