Neonato trovato morto in una siepe, fermati i genitori (Di giovedì 3 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Sono i due genitori del Neonato, marito e moglie, le due persone fermate dai carabinieri nelle indagini per fare luce sulla morte del piccolo, dopo il ritrovamento del suo corpicino privo di vita ieri intorno alle 19 in via Roma a Roccapiemonte (leggi qui). Il Neonato era stato abbandonato sotto una siepe e con una ferita al cranio. Le indagini condotte dai carabinieri e coordinati dal pm Roberto Lenza hanno portato al primo provvedimento eseguito nella notte dai carabinieri. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

