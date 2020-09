Minori, mamma Giada Giunti davanti al ministero della Giustizia: “Inizio lo sciopero della fame” (Di giovedì 3 settembre 2020) ROMA – Mamma Giada Giunti, che da anni combatte per riavere suo figlio, questa mattina alle 11.30, davanti al ministero della Giustizia, a Roma, ha annunciato che iniziera’ lo sciopero della fame. La Corte d’Appello ha infatti rigettato la sua ennesima istanza urgente per rivedere le condizioni dell’affido. “Dal 9 dicembre 2019 al 7 agosto 2020 ci sono stati ben 7 rigetti, e continuo a non vedere mio figlio” ha detto alla Dire. Leggi su dire

