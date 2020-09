Marta Fascina, anche la fidanzata di Berlusconi è positiva (Di giovedì 3 settembre 2020) anche Marta Fascina, la compagna di Silvio Berlusconi, è risultata positiva al Covid-19. Stando alle prime informazioni, la deputata di Forza Italia ha fatto ieri il tampone come l’ex premier ed è in isolamento ad Arcore. Fascina ha trascorso con l’ex Cavaliere tutto il periodo del lockdown in Provenza nella villa di Marina Berlusconi, lo ha accompagnato sulla barca di Ennio … L'articolo Marta Fascina, anche la fidanzata di Berlusconi è positiva Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Corriere : ?? ULTIM'ORA - Tampone effettuato nella notte, esito positivo - Corriere : Berlusconi positivo, contagiata anche la fidanzata Marta Fascina: «focolaio» a Villa Certosa - repubblica : Marta Fascina, fidanzata di Berlusconi, positiva al coronavirus - italiaserait : Berlusconi, coronavirus: positiva anche Marta Fascina, la nuova fidanzata - repubblica : Marta Fascina, fidanzata di Berlusconi, positiva al coronavirus [aggiornamento delle 14:51] -

Ultime Notizie dalla rete : Marta Fascina

Anche Marta Fascina è positiva al Covid-19. La deputata di FI e compagna di Silvio Berlusconi è in isolamento ad Arcore insieme al Cav, si apprende da fonti qualificate. Intanto si cerca di capire com ...MILAN, SEP 3 - Three-time former premier and media mogul Silvio Berlusconi has tested positive for the coronavirus, his centre-right Forza Italia (FI) party said Wednesday night - and his new partner, ...