Lea Michele è mamma: il primo figlio è maschio (Di giovedì 3 settembre 2020) Lea Michele è mamma: è un maschietto il primo figlio dell’attrice. L’ex star di Glee e il marito Zandy Reich hanno dato il benvenuto al bimbo in gran segreto È un maschietto e si chiama Ever Leo il primo figlio di Lea Michele e Zandy Reich. L’ex star di Glee, secondo quanto riporta People, avrebbe partorito il 20… L'articolo Lea Michele è mamma: il primo figlio è maschio Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

