“La voce umana”: Tilda Swinton e Pedro Almodóvar uniti nella rilettura di un monologo di culto (Di giovedì 3 settembre 2020) Tilda Swinton e Pedro Almodóvar sul red carpet di “La voce umana”. (Getty Images) Da un lato, una donna sola nel suo appartamento, insieme al suo cane, attende una telefonata: è quella del suo ex amante ormai scomparso dalla sua vita, lasciandosi dietro qualche abito e troppi ricordi. Dall’altro, qualcuno, dietro la macchina da presa, la osserva, continuando così ad indagare l’universo femminile nella maniera più sublime. Pedro Almodóvar dirige, per la prima volta, ed in inglese, Tilda Swinton, in uno dei cortometraggi-evento presentati oggi alla Mostra del Cinema di Venezia 2020, La voce umana (The Human Voice) liberamente ispirato all’opera omonima di Jean Cocteau. Una ... Leggi su iodonna

